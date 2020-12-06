Около 200 животных обрели дом благодаря московскому метро

https://static.news.ru/photo/1746da3c-37c1-11eb-a0a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Порядка двух сотен бездомных животных перестали быть таковыми благодаря тематическому поезду в московском метро.

В начале месяца мы запустили онлайн-платформу — тематический чудо-поезд «Хвосты и лапки». И уже почти 200 собак и кошек из разных приютов уже нашли дом, — сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Поезд был запущен в начале ноября по синей (Арбатско-Покровской) ветке. В его вагонах развешаны портреты животных с QR-кодом, который позволяет всем желающим ознакомиться с анкетой четвероногого. В случаях когда животные обретают хозяев, под их изображениями появляется наклейка со словами «Уже дома». Акция будет продолжаться в течение шести месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла из приюта щенка, спасённого ранее волонтёрами. Она поделилась фото питомца в соцсетях и рассказала, что назвала собаку Панди. Животное обладает особенностью — у него один глаз карий, а второй ярко-голубой.