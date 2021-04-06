Около 1 млн трудовых мигрантов могут вернуться в РФ в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/4cabe192-976e-11eb-b260-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россию в ближайшее время ожидает наплыв трудовых мигрантов. В результате возобновления авиасообщения со Средней Азией в страну могут въехать порядка миллиона иностранцев.

Мы ждём миллион человек, — сказал «Российской газете» президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Он отметил, что пока в страны Средней Азии летает мало рейсов, поэтому недельный приток мигрантов составляет около пяти-шести тысяч человек.

Тем не менее на рынке труда приток рабочей силы уже заметен. Например, в марте более чем на 50% выросло количество резюме от мигрантов по сравнению с началом года. За первую неделю апреля число таких резюме уже составило половину показателя марта, рассказал изданию руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. По её словам, наиболее активны в поиске работы приезжие из Казахстана и Киргизии.

Коженов добавил, что значительного притока трудовых мигрантов следует ожидать с открытием наземных пограничных переходов.

Эксперты рынка труда полагают, что дефицит рабочей силы сохранится до конца текущего года. По их словам, часть уехавших из России мигрантов уже успели найти работу, поэтому возвращение будет не столь массовым, как отъезд.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству упростить порядок привлечения трудовых мигрантов на строящиеся объекты. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что из-за пандемии COVID-19 в Россию не смогли вернуться 1,5 млн трудовых мигрантов, работавших на стройках. В результате из-за нехватки рабочих рук себестоимость строительства возросла на 5-7%, что привело к росту цен на жильё.