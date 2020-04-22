Около 1,7 млн москвичей привязали цифровые пропуска к «Тройкам»

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Московские власти насчитали 1,7 миллиона жителей, которые привязали цифровые пропуска к транспортным картам «Тройка». Мэрия запретила пользоваться общественным транспортом без электронных проездных с оформленными пропусками.

На 18.00 [22 апреля] через турникеты с помощью карт «Тройка» и социальных карт прошли 860 тысяч пассажиров, - передаёт ТАСС со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

Как писал NEWS.ru, Москва стала центром распространения коронавирусной инфекции в России. Число заболевших в стране приблизилось к 58 тысячам человек, из которых 32 тысячи - москвичи.

Только за 22 апреля на дорогах столицы выявили около 230 тысяч нарушителей режима самоизоляции - власти задействовали систему видеофиксации.