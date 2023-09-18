Киллер-рецидивист захотел остаться в колонии SHOT: киллер устроил побег из колонии под Иркутском ради нового срока

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киллер-рецидивист Камолжон Калонов устроил побег из колонии с расчетом на то, что ему продлят срок, сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственный источник. По информации собеседника журналистов, преступник просто не знал, куда ему идти после 20 лет за решеткой.

Как пишет SHOT, Калонов отбывал наказание в колонии-поселении рабочего поселка Маркова в Иркутской области, однако в день предполагаемого освобождения охрана заключенного не обнаружила. Сейчас беглеца ищут. Представитель ФСИН в комментарии каналу заверил, что Калонова задержат в ближайшее время, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения. После этого ему могут продлить срок еще на четыре года.

Ранее из больницы в Санкт-Петербурге сбежал вооруженный ножом мигрант. Мужчина, представившийся как Абдул Кадыр, попал к медикам после того, как устроил дебош на детской площадке и был задержан очевидцами. Бдительные люди передали мужчину полиции, после правоохранители доставили дебошира в больницу, так как у него был сломан нос.

Мигранта госпитализировали и зарегистрировали в медучреждении, однако позднее возникли подозрения, что тот представился чужим именем. Пока это выясняли, мужчина уже сбежал из больницы.