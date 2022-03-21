«Никак не влияет на бизнес»: блогер-миллионник о блокировке Instagram в РФ

Российский блогер-миллионник (1,4 млн подписчиков в Instagram) и предприниматель Ольга Нечаева заявила NEWS.ru, что охват аудитории в данной соцсети упал на 30% после блокировки ресурса на территории РФ. Она подчеркнула, что, так как сервисы «vpn, через которые сидят жители РФ, платные, осталась исключительно платёжеспособные пользователи, которые и покупают мои продукты. Количество просмотров никак не влияет на мой существующий бизнес».

Да, конечно, люди переходят хорошо в Телеграм, но глобального скачка не заметила, потому что у меня уже до этого было достаточное количество людей на канале. Могу сказать, что пока Instagram, конечно, Telegram и «ВКонтакте» остаются вторичными платформами, потому что основная масса аудитории осталась в Instagram. Что касается моих продуктов, то все осталось на прежнем уровне, потому что осталась платежеспособная аудитория, которая заинтересована в покупке, — добавила Нечаева.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков сообщил, что от закрытия Instagram пострадают почти 1100 блогеров-миллионников. После закрытия платформы аудитория соцсети устремится во «ВКонтакте» и в Telegram.

Всего же, отметил специалист, в Instagram присутствуют 38 миллионов авторов, включая людей, которые опубликовали хотя бы один пост. В приоритете у пользователей теперь будет сеть «ВКонтакте», так как многим важны сторис, чего нет в Telegram. Поэтому блогеры будут пытаться создавать на площадке такой же контент.

Как уточнил Зыков, по самым скромным подсчётам, доход блогеров от прямых рекламных интеграций в Instagram составляет $100 млн в год. Ранее глава Instagram Адам Моссери подтвердил, что сеть будет заблокирована в России 14 марта. Он назвал решение «неправильным», о чём написал в Twitter. Решение о блокировке сети принял в пятницу, 11 марта, Роскомнадзор из-за временного снятия платформой Meta ограничений на призывы к насилию против российских граждан.