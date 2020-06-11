Огромная картина с Айвазовским появится в аэропорту Симферополя

https://static.news.ru/photo/2a5a7180-ac78-11ea-a717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Картина площадью 20 квадратных метров с изображением художника-мариниста Ивана Айвазовского на фоне разбушевавшегося моря появится в аэропорту Симферополя.

Команда арт-кластера «Таврида» и граффити-художники в День России приступили в Москве к росписи картины, посвящённой известному маринисту Ивану Айвазовскому, — сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что над картиной работают художник Александр Милицин и команда Desart365. Известно, что картина будет состоять из 10 панелей.

Роспись картины планируется завершить в течение нескольких дней, после чего её самолётом доставят в Симферополь. Арт-объект разместят в зоне прилёта пассажирского терминала на галерее второго этажа, где он будет отлично виден прибывающим гостям полуострова, — говорится в сообщении.