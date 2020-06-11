Огромная картина с Айвазовским появится в аэропорту Симферополя

Картина площадью 20 квадратных метров с изображением художника-мариниста Ивана Айвазовского на фоне разбушевавшегося моря появится в аэропорту Симферополя.
Команда арт-кластера «Таврида» и граффити-художники в День России приступили в Москве к росписи картины, посвящённой известному маринисту Ивану Айвазовскому, — сообщает пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что над картиной работают художник Александр Милицин и команда Desart365. Известно, что картина будет состоять из 10 панелей.
Роспись картины планируется завершить в течение нескольких дней, после чего её самолётом доставят в Симферополь. Арт-объект разместят в зоне прилёта пассажирского терминала на галерее второго этажа, где он будет отлично виден прибывающим гостям полуострова, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, в 2019 году четверо потомков художника Ивана Айвазовского, в настоящее время проживающие в Австралии,
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен