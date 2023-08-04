«Ограничения обсуждают»: вице-спикер ГД предрек чиновникам новые запреты Вице-спикер ГД Чернышов рассказал об обсуждении новых запретов для чиновников

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил NEWS.ru, что в ближайшем будущем появятся новые запреты для российских чиновников. В частности, несколько таких законопроектов уже обсуждаются в Госдуме. По мнению парламентария, ограничения для российских госслужащих вводить необходимо — к этому располагает нынешняя обстановка внутри страны и положение России на международной арене.

Определенные ограничения в связи с известными событиями должны быть. Уже обсуждается регулирование выезда за границу чиновников, у которых есть допуск к государственной тайне. Это можно оформить на законодательном уровне, — заявил Борис Чернышов.

Он добавил, что инициативы ввести новые запреты будут выдвигать представители правоохранительных органов. Они, по мнению Чернышова, лучше знают об опасностях и рисках, которые могут грозить России.

Они более осведомлены о киберугрозах, проблемах, связанных с разглашением государственной тайны, — говорит Чернышов.

Депутат уточнил, что могут вводиться ограничения и для сотрудников оборонной отрасли, которые разрабатывают современное вооружение. Эти инициативы уже так или иначе задокументированы, они обсуждаются, подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал российским чиновникам отказаться от иномарок и пересесть на отечественные автомобили. Такое предложение он высказал в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. Президент заявил, что представители сразу нескольких ведомств накануне обратились к нему с просьбой продолжить закупать иномарки.