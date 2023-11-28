Офтальмолог развеял популярный миф о чернике Офтальмолог Борзых: черника и морковь не являются панацеей от потери зрения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление в пищу черники и моркови не является панацеей от ухудшения зрения, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-офтальмолог Виктор Борзых. По его словам, то же самое касается гимнастики для глаз. Медик призвал не верить мифам, а посетить специалиста в случае необходимости.

По факту эти овощи только витаминизируют, однако, чтобы качественно витаминизироваться, необходимо есть какое-то невероятное количество этих продуктов, а вовсе не две горстки черники, — пояснил офтальмолог.

Он также подчеркнул, что гимнастика для глаз не поможет при дальнозоркости, близорукости или астигматизме. Остановить эти процессы можно, только посетив врача, указал доктор.

Борзых добавил, что при работе за компьютером глаза неизбежно перенапрягаются. Поэтому необходимо делать обязательные перерывы — останавливаться, переводить взгляд с одного предмета на другой.

Зрение дано для того, чтобы смотреть. Мы можем, и нам нужно смотреть целый день. Здесь все зависит от того, насколько напрягаются глаза. Если мы постоянно работаем в телефоне или на компьютере, то мы фиксируем свои глазные мышцы в одном положении надолго, а мышцы должны работать, — объяснил специалист.

Он посоветовал для сохранения зрения вести здоровый образ жизни, побольше бывать на свежем воздухе, а при первых признаках проблем с глазами обязательно проконсультироваться с офтальмологом.

Ранее врач — офтальмолог-микрохирург Татьяна Шилова назвала ошибочным широко распространенное мнение о том, что излучение от гаджетов портит зрение. То же самое, по ее словам, касается и ношения очков.