Офтальмолог назвал первые признаки катаракты Офтальмолог Куренков назвал первые признаки катаракты

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков назвал первые признаки катаракты в разговоре с NEWS.ru. По его словам, обычный человек этих признаков практически не замечает, если не посещает офтальмолога хотя бы раз в год в профилактических целях. Одним из таких признаков является помутнение хрусталика.

Если же пациент не ходит на прием, как у нас обычно бывает, то может быть снижение контрастности, цвета могут становиться блеклыми, затуманивание, нечеткое зрение, на более поздних стадиях катаракты человек отмечает жалобу — как будто он видит через запотевшее стекло или сквозь целлофановый пакет, — пояснил Куренков.

Эксперт уточнил, что катаракта обычно развивается после 50-60 лет, и требует наблюдений и принятия оперативных решений в случае необходимости. При этом избавление от катаракты возможно только за счет операции, в ходе которой вместо помутневшего хрусталика ставится искусственный прозрачный хрусталик. Лечение же этого заболевания невозможно, вопреки объявлениям различных мошенников.

Ранее Куренков заявил, что пожилым людям следует проходить ежегодное обследование у офтальмолога даже при полном здоровье глаз, чтобы вовремя распознать проблемы со зрением. По его словам, снижение зрения начинается на той стадии, когда лечить недуг поздно и можно только затормозить его. Врач назвал глаукому, катаракту и макулодистрофию в числе заболеваний, которые могут проявиться у людей в пожилом возрасте.