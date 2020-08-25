Офисные сотрудники оценили уровень заботы работодателей о своем здоровье

https://static.news.ru/photo/da54adea-e77d-11ea-9b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около половины офисных работников (46%) считают, что работодатели заботятся об их здоровье. Среди мер заботы чаще всего назывались: наличие удобного рабочего места (24%), полис ДМС (23%), организация корпоративных спортивных мероприятий (9%), а также корпоративные абонементы в спортзалы (6%) и консультации со штатным психологом (3%).

Такие данные приводятся в пресс-релизе ООО СК «Росгосстрах Жизнь» (дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах»). В опросе, проведённом в начале августа крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, приняли участие работающие соискатели.

Согласно исследованию, наиболее внимательно к здоровью сотрудников относятся компании нефтегазовой отрасли (так считают 83% респондентов, занятых в этой отрасли), телекоммуникационной (71%), финансовой (62%), а также высокотехнологичной и логистической (по 48%).

Об отсутствии мер по защите здоровья чаще жаловались сотрудники металлургических и металлообрабатывающих компаний (82%), автомобильного бизнеса (73%), сферы розничной торговли (70%) и компаний — производителей товаров народного потребления (65%).

Опрос также показал, что чем больше компания, тем чаще её сотрудники отмечают наличие какой-либо поддержки.

Как отметил директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь, большие компании действительно чаще заботятся о своих сотрудниках, а вот руководство средних и малых предприятий зачастую может не знать о том, что, например, за покупку ДМС или страховки от несчастных случаев компания может получить налоговые льготы и преференции.

Или знают, но по какой-то причине не пользуются этой возможностью. Хотя и ДМС, и страховки от несчастных случаев, и страхование жизни сотрудников — это хороший способ повышения лояльности работников и удержания ключевых сотрудников, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что к 2021 году работы могут лишиться от пяти до семи миллионов россиян. Число вакансий на удалёнке за год выросло вдвое, однако зарплаты по ним предлагают на 5% ниже, чем при обычном графике работы, следует из данных исследования «Авито Работа». Вместе с тем результаты совместного анализа ВЦИОМа и Национального агентства развития квалификаций (НАРК) показали, что 4% работодателей уже сократили кадры или только планируют это сделать. Между тем в Совете Федерации настроены пессимистично — там заявляют о растущей безработице и сокращениях кадров от 20 до 25% от экономически активного населения​.