Офицера в Петербурге осудили на восемь лет за платные командировки в Сирию

https://static.news.ru/photo/a8ab620e-c5de-11ea-9778-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военный суд в Санкт-Петербурге вынес приговор майору Николаю Заикину, попавшемуся на взятках, которые он получал при отборе кандидатов для командировок в Сирию. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Заикин занимал должность начальника автомобильной службы в войсковой части 03216. Вместе со старшим офицером Антоном Даниловским он осенью 2018 года получил пять взяток от военнослужащих, желающих поехать в Сирию. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 340 тысяч рублей.

После задержания Даниловский признал свою вину и дал показания против Заикина. Он получил два года колонии строгого режима и в настоящее время отбывает наказание.

Заикин долгое время отказывался признавать себя виновным и сделал это только в последнем слове. Отбывать наказание ему также предстоит в колонии строгого режима. Как и Даниловский, он лишён воинского звания. Кроме того, суд запретил ему службу сроком на три года, сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, в отношении взяткодателей также были возбуждены уголовные дела, но наказания они избежали.

Военнослужащие, пребывавшие в Сирии в командировке с 30 сентября 2015 года, являются ветеранами боевых действий. На них распространяются льготы в соответствии с «Законом о ветеранах». В 2016–2017 годах находившиеся в САР военные получали ежемесячно от 150 до 400 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Оренбурге перед судом предстанет подполковник полиции, обвиняемый во взятках. Он отвечал за проведение проверок соблюдения организациями действующего законодательства в сфере частной охраной и детективной деятельности, учёт условий и порядка хранения оружия, патронов к нему и специальных средств. В течение двух лет офицер получил пять денежных переводов от одной из частных охранных фирм.