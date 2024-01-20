Офицер ПВО назвал сложнейшую для перехвата ракету ВСУ Офицер ПВО Стаф назвал ракеты Storm Shadow сложнейшими для перехвата

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Storm Shadow

Ракеты Storm Shadow, которые украинская армия получила от Великобритании, являются сложнейшей целью для работы противовоздушной обороны ВС РФ, заявил РИА Новости оператор ЗРК «Тор-М2» с позывным Стаф. По его словам, военнослужащим пришлось придумать некоторые хитрости для эффективной борьбы с этим оружием.

Сталкиваемся с ними нечасто, очень сложная цель. Засечка на экране радара появляется буквально в последний момент, времени на реагирование остается совсем немного. Впрочем, мы придумали ряд хитростей, которые позволяют бороться с такими целями эффективно, — говорится в сообщении.

Дальность полета таких крылатых ракет составляет 300 км. Они идут к цели на малых высотах, что препятствует работе дальнобойных зенитных ракетных комплексов. Таким образом, как говорится в материале, перехватить Storm Shadow можно только на последнем участке траектории, когда она набирает высоту перед атакой.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в 2024 году российские силы противовоздушной обороны в Крыму будет ждать тяжелая работа из-за планов ВСУ атаковать полуостров. Он не исключил, что Киев применит британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, а также морские дроны-камикадзе.