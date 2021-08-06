Одобрение деятельности Путина снизилось за две недели

Работу президента России Владимира Путина оценивают положительно 57% опрошенных граждан. Это на 1% меньше, чем по результатам позапрошлого опроса фонда «Общественное мнение» 16–18 июля.
Отрицательного мнения о его деятельности придерживаются 27%, а 16% респондентов затруднились с ответом. Доверяют главе государства более половины опрошенных — 54%, а не доверяют 34%. По сравнению с позапрошлым опросом повысился процент сомневающихся — до 12%.
Фонд «Общественное мнение»
Ранее ФОМ
В июле 2020 года только 31% россиян назвали президента Владимира Путина среди политиков, которым они больше всего доверяют.