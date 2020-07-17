Однокурсница Путина может стать зампредом Верховного суда РФ

https://static.news.ru/photo/a9073e1c-c813-11ea-bb0a-fa163e074e61_660.jpg Ирина Подносова Фото: Ленинградский областной суд

Занимающая пост председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге Ирина Подносова рекомендована к назначению заместителем главы Верховного суда.

Решение о её назначении должен принять Совфед. Рекомендовала Подносову Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Как пишут «Открытые медиа», Подносовой не было задано ни одного вопроса, коллегия сразу рекомендовала её к назначению.

Желаем удачи, успехов, всего доброго, — сказал во время заседания председатель ВККС Николай Тимошин.

Ирина Подносова — бывшая однокурсница президента России Владимира Путина. Она в 1975 году также окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 1990–2013 годах Подносова работала в Лужском городском суде Ленинградской области, сперва судьей, а потом председателем суда. В 2013 году она стала зампредседателя Ленинградского областного суда, в 2017 году — его председателем, главой Второго апелляционного суда она стала в 2018 году.

По данным «Фонтанки», 66-летняя Подносова не имеет опыта рассмотрения арбитражных дел, поскольку всегда занималась только уголовными, гражданскими и административными делами в судах общей юрисдикции.

Ранее ВККС прекратила полномочия Олега Свириденко в качестве судьи, а также заместителя председателя Верховного суда и главы судебной коллегии по экономическим спорам ВС.

Как сообщал NEWS.ru, высшая квалификационная комиссия судей лишила статуса «золотую» судьи Елену Хахалеву. ВККС удовлетворила обращение Совета судей о привлечении Хахалевой к дисциплинарной ответственности. Выяснилось, что она отсутствовала на работе в общей сложности 128 рабочих дней. Члены комиссии также обнаружили, что она не только часто отсутствовала на рабочем месте, но и практически не участвовала в рассмотрении дел в качестве докладчика или председательствующей.