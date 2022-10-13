«Одноклассники» представили мини-приложение с конструктором чат-ботов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» представила конструктор чат-ботов. Он появится в мини-приложении, которое доступно на витрине групповых приложений. Инструмент позволит создавать и адаптировать чат-бот под нужды владельца. Конструктор способен помочь владельцам групп в «ОК» повысить вовлеченность аудитории и дополнительно рассказать про свои товары и услуги.

Подключить бота может администратор и супермодератор группы — для этого необходимо перейти в «Настройки» в разделе «Приложения» и выбрать «Чат-бот». Настроить работу чат-бота можно в том же разделе. Количество команд, которые можно задать достигает 100, что делает его универсальным помощником, который направляет пользователя и помогает ему с выбором товара или услуги.

«Одноклассники» ранее запустили масштабный образовательный курс «Академия контента», сообщалось ранее. Он будет полезен всем, кто хочет разбираться в выстраивании контент-стратегии, а также узнать секреты создания комьюнити и монетизации. Курс продлится один месяц и будет состоять из пяти модулей. Ученики курса будут иметь доступ не только к урокам, но и к полезным чек-листам и гайдам для работы на площадке.

5 октября в ОК сообщили о запуске мини-сериала о зооволонтерах совместно с зоозащитным СМИ «КОТ». Проект «КОТ: ИСТОРИИ» составлен в формате интервью, монологов главных героев и включает в себя пять серий, которые будут выходить еженедельно. Руководитель направления по работе с создателями контента ОК Евгения Воронина отметила, что проект позволит привлечь внимание к вопросу ответственного отношения к животным.