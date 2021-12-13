«Одноклассники» подвели итоги ежегодной премии лучшего российского контента

По версии социальной сети «Одноклассники», фильмом года стала «Пальма», сериалом — «Угрюм-река» от Первого канала. Победителем в номинации «Шоу года» вновь признали детский развлекательный проект «Ты супер!», а лучшей трансляцией стала «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света». Треком года названа песня украинской певицы Светланы Лободы «Родной», сообщили в пресс-службе социальной сети.

В номинации «Фильм года» победила картина «Пальма», рассказывающая о трогательной истории немецкой овчарки. Сериалом года стала сага о покорении Сибири «Угрюм-река» от Первого канала. Победителем в номинации «Шоу года» второй раз подряд стал детский музыкальный проект «Ты супер!» телеканала НТВ. Хитом года пользователи выбрали песню «РОДНОЙ» певицы LOBODA, Среди трансляций лучшей признана «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» от телеканала «МУЗ-ТВ», — сообщили в соцсети.

Пресс-служба «Одноклассники»

Победители премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от социальной сети, а также специальный значок на группу в «Одноклассниках», который поможет выделиться среди других сообществ социальной сети.

«Одноклассники» в четвёртый раз провели онлайн-премию лучшего российского контента: в ней приняли участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.

Ранее соцсеть «Одноклассники» подвела итоги года и выделила самые обсуждаемые темы. Так, в 2021-м пользователи активнее всего обсуждали второй год пандемии и вакцинацию, выборы в Госдуму, суд над Алексеем Навальным и лесные пожары.