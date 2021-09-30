«Одноклассники» поддержали благотворительные фонды

В онлайн-магазине социальной сети «Одноклассники» появились товары от благотворительных организаций. Деньги с покупок будут направлены на помощь фондам «Живи сейчас», «Жизнь как чудо», «Дом с маяком», «Антон тут рядом» и «Насилию.Нет» (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Среди товаров — одежда с фирменными принтами, сертификаты на услуги, книги и посуда. Покупая их, можно помочь людям с расстройствами аутистического спектра и боковым амиотрофическим склерозом, детям, которые перенесли или ожидают трансплантацию, а также пострадавшим от домашнего насилия.

NEWS.ru

Руководитель e-commerce-направления «Одноклассников» Инна Галиахметова рассказала, что у социальной сети многомиллионная аудитория, поэтому важно поддерживать социальные инициативы.

Мы ежегодно инициируем различные просветительские проекты в ОК. С их помощью мы показываем пользователям, как важно понимать и принимать других людей. Сейчас в маркетплейсе представлено порядка 50 благотворительных товаров, но мы планируем расширять количество фондов на витрине и открыты для сотрудничества. В будущем мы хотим, чтобы витрина товаров ОК стала не только местом для приятных и легких покупок, но и местом помощи для тех, кто в ней особенно нуждается, — сообщила она.

Чтобы попасть на витрину маркетплейса, фондам нужно разместить товары в своей официальной группе в социальной сети и сообщить представителям «Добро Mail.ru».

Купить продукцию фондов можно по ссылке на их сайты из «Одноклассников» как с компьютера, так и с телефона.

Ранее «Одноклассники» запустили сервис распознавания музыки. Он основан на базе технологии ShazamKit, встроенной в недавно вышедшую операционную систему iOS 15.