«Одноклассники» анонсировали обновления 2023 года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» представила масштабные обновления контентной платформы в 2023 году. В ОК добавят новую концепцию ленты новостей с возможностью полноэкранного режима для любого контента, обновленную систему рекомендаций на основе нейросетей и новую систему комментариев. Также анонсировали новые инструменты для работы авторов соцсети с пользователями. Изменения «Одноклассников» также коснутся и профилей — их оформление станет более лаконичным и индивидуализированным, фокусируясь на персональном контенте пользователей. Помимо того, в соцсети появится новая система рекомендаций, основанная на нейросетях.

Фото: Пресс-служба ОК

ОК анонсировали полноэкранную версию ленты, которая устроена по принципу «один экран — одна публикация». В таком режиме у нее не будет полей и лишних элементов, что сосредоточит внимание пользователей на контенте и повысит их вовлеченность. «Одноклассники» также добавили возможность видеть комментарии прямо в ленте без перехода на отдельный экран, что упростит работу авторов с обратной связью. Помимо того, появится возможность оставлять реакции на те или иные фразы в комментариях. В сервисе «Увлечения» появится новая система рекомендаций на базе нейронных сетей, которая будет анализировать не только общую активность пользователя, но и его вовлеченность в узкие тематики. Также в 2023 году у авторов ОК появятся новые инструменты для работы с аудиторией.

Фото: Пресс-служба ОК

Социальная сеть «Одноклассники» ранее добавила возможность восстановить доступ к аккаунту с помощью задания с жестом по фото. Пользователю для этого нужно будет отправить во встроенное в ОК приложение фотографию с определенным жестом. Нововведение сделало процесс восстановления доступа к аккаунту быстрее и безопаснее, а также повысило вовлеченность пользователей на всех этапах процесса.