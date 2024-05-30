Очевидица рассказала о дебошире, попытавшемся открыть дверь самолета Источник NEWS.ru: пассажир рейса Ереван — Москва подрался с бортпроводником

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Попытавшийся открыть дверь самолета пассажир рейса, следовавшего из Еревана в Москву, подрался с бортпроводником, который пытался его остановить, рассказала NEWS.ru очевидица. По словам собеседницы издания, мужчину пытались успокоить, но он никак на это не реагировал.

Мы с семьей возвращались из Еревана в Москву. Я не поняла, как все началось. Просто в какой-то момент услышали, как бортпроводницы стали кричать этому мужчине, чтобы он отошел от двери самолета. Его попытались успокоить, но он не реагировал, а потом начал драться с бортпроводником, — пояснила пассажирка.

По ее словам, тогда мужчину попытались силой оттеснить от двери, бортпроводникам стали помогать другие пассажиры. Как отметила женщина, в аэропорту пассажира увела полицию. Она добавила, что до инцидента мужчина вел себя достаточно адекватно.

Его попытались силой оттеснить от двери, кто-то из пассажиров тоже помог. По прилете мужчину увела полиция. До этого момента не слышала, чтобы он что-то кричал или мешал людям. Адекватный человек, в любом случае, открывать двери самолета не будет. Он был или пьяный, или под наркотиками, — поделилась собеседница издания.

Автомобиль ранее подрезал самолет Ан-26, который прибыл на стоянку в петербургском аэропорту Пулково. Сотрудник авиакомпании Nordwind выехал на своей машине на взлетно-посадочную полосу впереди воздушного судна, которое следовало рейсом из Костромы в Санкт-Петербург.