«Очень мало шансов»: врач о состоянии Костомарова Иммунолог Ярцева заявила, что у Костомарова мало шансов выжить

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится на грани смерти, заявила NEWS.ru врач-иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, у в его случае мало шансов выжить, прогнозов никто дать не может.

С самого начала у него все пошло не так, к сожалению. Все, что пытаются делать врачи, это что-то невероятное, в таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение, — сообщила она.

Ярцева объяснила, что врачи могут только помогать бороться, но не в состоянии регулировать за человека работу систем организма.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у Коcтомарова оказалась пораженной четверть головного мозга из-за активного кровоизлияния и гематомы в лобной доле. По данным канала, фигурист находитcя в критическом состоянии. SHOT уточнил, что, по мнению докторов, причиной поражения мозга могла стать инфекция от отита.

По данным РЕН ТВ, у спортсмена обнаружили также кусок забитых cосудов в голове, а его почки с трудом справляются с обработкой жидкости. Канал также сообщает, что в ночь на 21 февраля олимпийский чемпион перенес очередной инсульт.