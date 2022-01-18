Оценена вероятность успеха ресторанного бизнеса Хабиба Нурмагомедова

Успех сети ресторанов российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова во многом зависит от усилий, вложенных в этот проект, так как «его имени мало» для того, чтобы подогреть интерес аудитории, объяснил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его словам, известность Нурмагомедова положительно повлияет на популярность ресторана, но лишь в краткосрочной перспективе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Если бы Хабиб Нурмагомедов открыл центры боевых искусств — это его профиль и квалификация, поэтому туда бы целенаправленно пошли клиенты. Когда Хабиб открыл рестораны — все понимали же, что он не про рестораны. Его имени мало для того, чтобы подогреть интерес к сети быстрого питания. Одно имя Хабиба не равно успеху для сети. Это большой тяжкий труд и серьёзная работа, — пояснил Миронов.

При этом он выделил плюсы решения Нурмагомедова: по словам Миронова, открытие ресторана столь известной личности — хороший инфоповод. Более того, популярность бойца приведёт хороший поток первоначальных клиентов. Однако потом, продолжил омбудсмен, всё зависит от работы над брендом и вложенных в развитие бизнеса усилий.

Ранее стало известно о намерении Нурмагомедова запустить сеть ресторанов M-eat by Khabib. Компания «М-ит групп франчайзинг», связанная с Нурмагомедовым, уже открыла первый ресторан. Заведение работает в башне «Город столиц», которая находится в «Москва-Сити».