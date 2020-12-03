Арестованный учёный Губанов разрабатывал гиперзвуковой самолёт

https://static.news.ru/photo/0c32f07e-359e-11eb-966c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работавший в МФТИ учёный Анатолий Губанов принимал участие в разработке гиперзвукового пассажирского самолёта Hexafly-Int.

Исследования ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского) по международному проекту Hexafly-Int. <...> Губанов Анатолий Александрович, — говорится на сайте научной электронной библиотеки elibrary.ru.

Он значится в документе как автор исследования.

Учёный опубликовал 119 научных работ на русском и английском языках, его индекс Хирша равен пяти. Среди его трудов публикации о турбулентности при полётах на скорости звука, работы по проекту Hexafly-Int, анализ зарубежных разработок в области гиперзвуковых исследований, сравнение расчётных и экспериментальных данных по аэродинамике высокоскоростного гражданского самолёта, а также исследования концепций высокоскоростных гражданских самолётов.

Ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев заявил, что Губанов работает в учебном заведении «на три сотых ставки, на свой интерес».

Он в другой организации работает, там у него эти проблемы, с нами его связывает только тоненькая ниточка — студентам лекции читает, — отметил ректор в интервью РИА Новости.

Накануне Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте Губанова. Его обвиняют в государственной измене. Мужчина проведёт под стражей месяц и 30 суток и сможет освободиться 2 января 2021 года.

Следствие считает, что он мог передавать за границу сведения, содержащие гостайну, или совершить другие действия, направленные против РФ.

В МФТИ он преподавал курс практической аэродинамики высокоскоростных летательных аппаратов, писал NEWS.ru.