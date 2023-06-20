Обвиняемым в вымогательстве у Чемезова продлили срок ареста Тверской суд Москвы продлил арест троим обвиняемым в вымогательстве у Чемезова до 14 июля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской районный суд Москвы продлил арест до 14 июля редакторам Telegram-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому, Тамерлану Бигаеву и Кириллу Суханову по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». В ходе судебного заседания следователь заявил, что осталось только направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Во время заседания Суханов выразил готовность сдать свой загранпаспорт. Кроме этого он заявил, что не будет «продолжать распространять дискредитирующие сведения». В свою очередь Романовский заявил, что до сих пор не понимает, почему пост про день рождения является дискредитирующей информацией. Бигаев высказал мнение, что для работы над делом был привлечен целый отдел следственного департамента столичного управления МВД, а потому обвиняемые пробыли под арестом так много времени. На суде также присутствовала телеведущая Ксения Собчак. Предполагается, что канал «Тушите свет» принадлежит ей, но она это отрицает.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, они требовали у Чемезова деньги в обмен на удаление из канала «Тушите свет» поста о его присутствии на вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева.

Некоторое время назад Собчак написала пост в Telegram с извинениями в адрес Чемезова. По словам телеведущей, ее коллеги, которые в настоящее время проходят по делу о вымогательстве, искренне сожалеют о содеянном.