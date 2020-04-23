Обвиняемого во взятке экс-сотрудника СКР освободили из-под домашнего ареста

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывшему первому замглавы СКР по Свердловской области Михаилу Бусылко, обвиняемому в получении взятки, смягчена мера пресечения. Суд заменил ему домашний арест на запрет определённых действий.

Следствие настаивало на продлении срока домашнего ареста Бусылко, однако Ленинский районный суд Екатеринбурга данное ходатайство отклонил, сообщает ТАСС.

Бусылко задержали в ноябре 2019 года при получении взятки за обещание закрыть уголовное дело. Посредником в передаче незаконного вознаграждения выступил сотрудник адвокатской палаты Владимирской области, которого также задержали.

Ранее NEWS.ru писал, что в рамках расследования дела Бусылко была проведена проверка в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. У него дома и на рабочем месте прошли обыски. При этом обвинений ему никаких не предъявлялось.