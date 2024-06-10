Обвиненной в оправдании терроризма Беркович вызвали скорую в суд

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Евгения Беркович

Российскому режиссеру Евгении Беркович стало плохо во время судебного заседания по делу о призывах к терроризму и публичном оправдании терроризма, сообщила ее адвокат Ксения Карпинская. В суд была вызвана скорая помощь, передает ТАСС.

Женя плохо себя чувствует, поэтому девочек под конвоем уводят из зала. Судебное заседание объявляется отложенным. Беркович была вызвана скорая помощь, — заявила Карпинская.

Адвокат добавила, что на данный момент о состоянии здоровья Беркович ничего не известно. При этом она допустила, что судебное заседание может возобновиться в этот же день. По словам Карпинской, это напрямую зависит от заключения врачей после обследования режиссера.

Ранее в апелляционном военном суде признали законным продление срока ареста Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма до 22 октября. Апелляционные жалобы не были удовлетворены.

При этом актер Вениамин Смехов заявил, что не может серьезно относиться к «таким глупостям», говоря о заседании по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Он назвал спектакль «Финист — Ясный сокол», в котором выявили признаки оправдания и пропаганды терроризма, свободным от буквальных предупреждений.