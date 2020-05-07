Общественный совет при МВД России поддержал расширение полномочий полиции

https://static.news.ru/photo/50032ad2-907e-11ea-a28b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены общественного совета при ГУ МВД России прокомментировали предлагаемые поправки и изменения в Федеральный закон «О полиции». Они поддержали предложенные правки и объяснили их необходимость.

Так, лидер общественного движения «Гражданин» Юрий Шаркович отметил, что полицейские не всегда могут представиться сразу, как того требует действующее законодательство. Он уверен, что эта норма мешает оперативно реагировать на экстренную ситуацию.

Зачастую эти секунды на представление могут стоить жизни не только сотруднику полиции, но и лицу, которому необходима помощь. И давайте не забывать, что после задержания сотрудник органов внутренних дел всё равно представится, — подчеркнул он.

Также Шаркович отметил, что нововведение о досмотре и обыске граждан при попадании на заблокированную территорию выглядит совершенно логичным, так как оцепление устанавливается при особых случаях.

Член Ассоциации юристов России Александр Булавин добавил, что поправки направлены на соблюдение баланса интересов общества и власти. В качестве примера он привёл ребёнка, запертого в машине без родителей. По его словам, новые нормы дадут право сотрудникам правоохранительных органов спасти малыша.

Председатель движения «Гражданское общество» Анатолий Кучерена сказал, что при разработке поправок проводился анализ правоприменительной деятельности правоохранительных органов.

Существует ряд серьёзных проблем в части эффективного осуществления этими органами своих полномочий. И законопроект направлен на усиление гарантий граждан в защите их прав и законных интересов, — подчеркнул он.

Закон «О полиции» был принят девять лет назад. С тех пор было множество изменений в законах и подзаконных актах. В результате поправки позволят полицейским работать строго в соответствии с законом, заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские получат право вскрывать машины, оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты с правом проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ».