«Природа подскажет»: общественники выступили против уроков секспросвещения

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Основы сексуального просвещения преподавать в школах нецелесообразно. Половое воспитание следует доверить природным инстинктам, считает член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства при Общественной палате России Элина Жгутова.

По её мнению, этим «развратом» не стоит заниматься ни школе, ни родителям.

Странно было бы предполагать, что человек, которого не обучали в школе основам секса, не сможет иметь потомства. У нас есть опыт нескольких тысячелетий. Думаю, что природа подскажет, — цитирует Жгутову «Подъём».

Она добавила, что родителям необязательно говорить что-либо на эту тему своим детям напрямую. По убеждению общественницы, ребёнка развращает смех родителей над похабным анекдотом или «демонстрацией пошлятины». Однако «правильное впечатление, что такое целомудрие», может сформировать ситуация, когда отец и мать отворачиваются, если что-то непристойное показывают на телеэкране, либо выражением лица показывают недовольство этим.

Жгутова также выразила недоверие результатам опроса о поддержке введения в школах уроков сексуального просвещения. По её словам, показатель в 75% завышен, так как примерно такая же часть россиян относится к консервативной общественности, которая «не может ратовать за развращение детей».

Ранее, как писал NEWS.ru, в ходе опроса 41,5% респондентов полностью поддержали введение уроков сексуального просвещения, скорее поддержали их 33,2% участников исследования, а 11,6% высказались против. Предполагается, что на занятиях по половому воспитанию школьникам будут рассказывать о строении тела, инфекциях, передающихся половым путём, и контрацепции.