Обратимся в органы: имам Московской мечети об откровенной фотосессии

Откровенная фотосессия напротив Московской соборной мечети — это очередная провокация, рассказал NEWS.ru имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, комментируя опубликованное в Сети видео, где девушка в балаклаве фотографируется рядом с религиозным строением. Он добавил, что обращение в правоохранительные органы уже готовится.

Спикер подчеркнул, что «божий храм — мечеть, церковь или синагога — всё-таки имеют определённый статус и положение», и человек, находящийся внутри или снаружи, рядом с этими местами, должен вести себя подобающе. Религиозный деятель отметил, что подобные фото около храмов — это «неправильно и в любом случае задевает чувства людей верующих».

Время и так непростое, когда и коронавирус, и политические, и экономические сложности, зачем сюда примешивать ещё и какие-то аспекты, которые будоражат сознание людей? Мне сейчас из мусульман много, кто прислал это видео — мол, надо отреагировать. Мы сейчас подготовим обращение в правоохранительные органы, пускай они данным вопросом занимаются, оценивают поступок и привлекают человека к ответственности. Я, как человек верующий, как имам этой мечети понимаю, что таким образом поступать нельзя. Мы всё-таки общество, и наше государство многоконфессиональное, и мы должны жить в мире и согласии. А такие провокации ни к чему хорошему не приводят, — объяснил Аляутдинов.