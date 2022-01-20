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Обратимся в органы: имам Московской мечети об откровенной фотосессии

Московский имам заявил, что обратится к силовикам после откровенных фото напротив мечети
11:13, 20 января 2022
Обратимся в органы: имам Московской мечети об откровенной фотосессии Ильдар Аляутдинов Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
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Откровенная фотосессия напротив Московской соборной мечети — это очередная провокация, рассказал NEWS.ru имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, комментируя опубликованное в Сети видео, где девушка в балаклаве фотографируется рядом с религиозным строением. Он добавил, что обращение в правоохранительные органы уже готовится.

Спикер подчеркнул, что «божий храм — мечеть, церковь или синагога — всё-таки имеют определённый статус и положение», и человек, находящийся внутри или снаружи, рядом с этими местами, должен вести себя подобающе. Религиозный деятель отметил, что подобные фото около храмов — это «неправильно и в любом случае задевает чувства людей верующих».

Время и так непростое, когда и коронавирус, и политические, и экономические сложности, зачем сюда примешивать ещё и какие-то аспекты, которые будоражат сознание людей? Мне сейчас из мусульман много, кто прислал это видео — мол, надо отреагировать. Мы сейчас подготовим обращение в правоохранительные органы, пускай они данным вопросом занимаются, оценивают поступок и привлекают человека к ответственности. Я, как человек верующий, как имам этой мечети понимаю, что таким образом поступать нельзя. Мы всё-таки общество, и наше государство многоконфессиональное, и мы должны жить в мире и согласии. А такие провокации ни к чему хорошему не приводят, — объяснил Аляутдинов.

Короткий видеоролик с фотосессией опубликовал Telegram-канал Readovka 20 января. На кадрах, судя по всему, девушка в белой верхней одежде позирует фотографу или оператору. При этом халат, шуба или куртка расстёгнуты и видно чёрное нижнее бельё.

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