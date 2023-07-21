Нутрициолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду Нутрициолог Богатова посоветовала не пить минеральную воду при гипертонии

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При гипертонии противопоказано пить гидрокарбонатно-натриевую магниево-кальциевую минеральную воду, предупредила нутрициолог Елена Богатова. Она рассказала «Вестям Подмосковья», что также такой вид минералки не подходит людям при хронической почечной недостаточности и сердечных патологиях.

При гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваниях следует быть осторожнее при употреблении воды данного вида, — уточнила эксперт.

Людям с заболеваниями почек также не подходит гидрокарбонатная магниево-кальциевая вода. Нутрициолог рекомендует отказаться от ее употребления при камнях в почках или хронической почечной недостаточности, так как существует риск осложнений и усиления симптомов заболеваний. Кроме того, у некоторых людей может быть повышенная чувствительность к большим концентрациям магния и кальция, вызывающая аллергическую реакцию: сыпь, зуд или отеки.

При беременности, грудном вскармливании, сердечно-сосудистых заболеваниях и повышенной чувствительности к сульфатам не стоит пить лечебно-столовую сульфатную и магниево-кальциевую воду. Богатова отметила, что для использования минералки в лечебных целях прежде всего нужно проконсультироваться с врачом. Особенно это касается тех ситуаций, когда у человека есть проблемы со здоровьем, заключила нутрициолог.

Диетолог Марият Мухина ранее посоветовала пить минералку при недостатке калия, кальция и магния. По ее словам, такая вода снабжает организм кислородом, а также убивает анаэробные бактерии.