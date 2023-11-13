Нутрициолог рассказала, какое мясо можно есть при повышенном холестерине Нутрициолог Писарева: курицу разрешено есть людям даже с повышенным холестерином

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Курица входит во множество диет, в том числе при повышенном холестерине, рассказала NEWS.ru диетолог Ирина Писарева. По ее словам, мясо этой птицы является хорошим источником белка, который легко переваривается, а ее жир считается самым легкоплавким. Он разрешен даже людям с жировым гепатозом печени, уточнила специалист.

Это хороший источник белка, который легко переваривается. Еще куриный жир — самый легкоплавкий, разрешен даже при жировом гепатозе печени, этим людям можно есть курятину <...> Курица входит во множество диет, например при повышенном холестерине, когда исключают большинство продуктов животного происхождения с высоким содержанием жира. И тогда на помощь приходит курятина, особенно если брать цыплят-бройлеров, в них совсем мало холестерина, — объяснила Писарева.

Кроме того, курицу и соответствующий бульон рекомендуют людям, ослабленным после болезни, добавила нутрициолог. Ее мясо достаточно низкокалорийно, но сытость наступает быстро из-за белка.

При этом людям, страдающим от аллергии на куриные яйца, этот вид мяса противопоказан, добавила эксперт. Также от курятины стоит отказаться пациентам с нарушением пуринового обмена. В этом случае, как правило, от употребления мяса птицы советуют воздержаться лишь на время.