Нутрициолог рассказала, гниет ли в ЖКТ съеденная перед сном пища Нутрициолог Гусакова: съеденная перед сном пища не гниет ночью в ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Съеденная перед сном пища не гниет в желудочно-кишечном тракте, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она отметила, что пищеварительные процессы ночью не останавливаются, а лишь замедляются.

Есть версия, что пища, съеденная перед сном, не переваривается и гниет в желудке. Это миф. Процессы пищеварения ночью не приостанавливаются, а замедляются. Желудочный сок и пищеварительные ферменты продолжают вырабатываться. Более того, гниение продуктов в нашем кишечнике невозможно, данные состояния привели бы к тяжелым патологическим состояниям, таким как сепсис, — добавила Гусакова.

Она отметила, что вечерний прием пищи должен быть самым легким. К концу дня наш метаболизм замедляется в связи с циркадными ритмами. Белковые продукты в сочетании с овощами — отличное сочетание для ужина. При снижении веса необходимо употребление белковой пищи, чтобы поддерживать постоянный аминокислотный состав в крови.

Ранее эндокринолог, диетолог Оксана Михалева рассказала, что в осенний период легко набрать лишний вес в связи со снижением физической активности и хандрой на фоне сокращения светового дня. Врач отметила, что питание осенью должно быть сбалансированным. Следует отдавать предпочтение высокобелковым продуктам — нежирному мясу, рыбе, цельным злакам, бобовым, цельнозерновым крупам, несладким молочным продуктам.