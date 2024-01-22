Нутрициолог раскрыла пользу мучного Нутрициолог Кузина: цельнозерновой хлеб содержит массу полезных элементов

Хлеб из цельнозерновой муки без добавления сахара и дрожжей содержит множество полезных элементов, поэтому не стоит полностью отказываться от употребления мучного, рассказала в беседе с aif.ru нутрициолог Екатерина Кузина. При этом, по ее словам, многие ингредиенты невозможно найти в других продуктах.

Как пояснила нутрициолог, хлеб содержит витамин Е, витамины группы В, способствующие нормализации работы нервной, сердечно-сосудистой систем и кишечника, а также микроэлементы калий, магний, кальций, фосфор, хлор, железо, ванадий, марганец, кобальт и другие, причем многие из них усваиваются организмом лучше именно из хлеба. Эксперт обратила внимание, что пышные белые булки действительно не полезны для здоровья, и белый хлеб лучше употреблять в подсушенном виде, и лишь в случае отсутствия проблем со здоровьем ЖКТ.

Специалист также рассказала, что хлеб из ржаной муки содержит на 30% больше железа и на 50% — калия и магния по сравнению с пшеничной, и имеет гликемический индекс 45, тогда как пшеничная мука — от 70 до 85. При этом наилучшим сочетанием витаминов и полезных элементов отличаются мука грубого помола и хлебцы, изготовленные с учетом требований правильного питания. Помимо своей невысокой калорийности, они отличаются высоким содержанием пищевых волокон, нормализующих работу кишечника и помогающих выводить из организма токсины и шлаки.

Кузина напомнила, что во всех развитых странах национальные рекомендации по питанию включают в себя хлеб. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не менее 25 г хлеба.

Ранее Врач-профилактик Эвелина Овнанян рассказала, что при сахарном диабете второго типа противопоказаны белый и черный хлеб из муки высшего сорта. Также необходимо полностью исключить из рациона все сладкие фрукты и ягоды, картофель, шлифованные сорта риса, пшеничную и манную крупы.