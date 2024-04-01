Нутрициолог раскрыл, кому и почему нельзя есть яблоки Нутрициолог Ибрагимов: яблоки нельзя есть с аллергией на фруктозу и пектин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яблоки могут вызывать аллергию, зубной кариес, газы и вздутие живота у некоторых людей, рассказал NEWS.ru нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов для NEWS.ru. Кроме того, эти фрукты нельзя есть людям, имеющим аллергию на яблоки или их компоненты, такие как фруктоза, пектин или полифенолы, указал специалист.

Аллергия на яблоки может проявляться в виде крапивницы, отека, зуда, кашля, насморка, дыхательных затруднений или анафилаксии. Аллергия на яблоки может быть связана с аллергией на березовую пыльцу, так как они имеют общие аллергены. Людям с аллергией на яблоки рекомендуется избегать их употребления и консультироваться с врачом об антигистаминных или адреналиновых препаратах, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее аллерголог Елена Гучапшева призвала аллергиков срочно пройти профилактическое исследование перед началом климатической весны. Медик отметила, что на приеме у врача гражданин узнает, нужно ли ему принимать антигистаминные препараты.

До этого врач Елена Малышева предупредила, что наличие пищевой аллергии значительно повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, это подтверждается результатами исследования, проведенного в США в 2023 году. Выяснилось, что при употреблении пищи, содержащей аллергены, сильно страдают сосуды.