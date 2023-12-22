Нутрициолог объяснила, как избежать «пищевого запоя» в Новый год Врач Русанова: правильное пережевывание пищи поможет не переедать в Новый год

Тщательное пережевывание пищи является основным правилом, помогающим избежать переедания в Новый год, рассказала в беседе с Lenta.ru врач-нутрициолог Дарья Русанова. Она подчеркнула, что основная проблема январских праздников — так называемый пищевой запой — приводит к образованию лишнего веса и другим проблемам со здоровьем.

Чаще всего переедание начинается в новогоднюю ночь, потом надо доесть все, что осталось, а затем уже невозможно остановиться. Это настоящий «пищевой запой», как у алкоголиков, выйти из которого так же сложно, — предупредила специалист.

По ее словам, бороться с новогодним перееданием можно, принимая пищу, только когда возникает чувство голода. Не менее важно правильно пережевывать еду, не запихивать в рот большие куски пищи и тем более не стремиться побыстрее их проглотить. Чем дольше человек пережевывает пищу, тем быстрее в мозг поступит сигнал о насыщении, и это поможет не съесть больше, чем действительно необходимо организму. Кроме того, тщательное пережевывание — это лучшая профилактика заболеваний органов пищеварения.

Также во время еды лучше сосредоточиться непосредственно на еде, а не на просмотре телевизора, продолжила эксперт. Так человек насытится гораздо быстрее, ведь визуальный контакт с едой может дать до 30% чувства насыщения. Еще столько же можно получить через разнообразие вкусов.

В случае, если «пищевого запоя» все же не удалось избежать, врач посоветовала остановить его с помощью разгрузочного дня с уличными зимними активностями.

Главное — чтобы вы физически не находились рядом с местом, где доступна еда. Устроить разгрузочный день, лежа на диване рядом с холодильником, не получится, — подчеркнула Русанова.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что мандарины, пряные соусы, острая еда, томатный сок и жирное мясо могут вызвать обострение хронических заболеваний ЖКТ в новогодние праздники. Он отметил, что опасность также представляют молочная продукция, кислые ягоды, сало, горчица и крепкий чай.