Нутрициолог назвала полезный напиток для людей старше 50 лет Нутрициолог Свиридова посоветовала людям старше 50 пить костный бульон

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Ряд изменений в рационе позволит сохранить здоровье после 50 лет, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог Елена Свиридова. По ее словам, в этом возрасте необходимо пересмотреть взгляды на питание в сторону увеличения количества белка, который поддерживает здоровье мышц и костей, предупреждает боли в мышцах и слабость суставов, поэтому раз в неделю стоит выпивать чашку костного бульона.

Как уточнила специалист, этот продукт улучшит здоровье суставов и поддержит здоровье пищеварительной системы. Также Свиридова рассказала, что продукты с содержанием витамина Е поддерживают здоровье кожи и волос, способствуют сохранению зрения, а также помогают в борьбе со свободными радикалами, которые считаются главной причиной преждевременного старения.

Витамин E содержится в авокадо, семенах и орехах. Сочетайте продукты в салатах, а в качестве заправки используйте растительные масла, — посоветовала эксперт.

Кроме того, по ее словам, после 50 лет нужно есть как можно больше зелени, в частности руколу, петрушку и салат — они богаты витамином C.

Вывести из рациона необходимо мясные полуфабрикаты, подчеркнула Свиридова. Они проходят многократную обработку, а высокое содержание соли, сахара и жира делают такие продукты очень калорийными. Также, по словам эксперта, после 50 лет стоит снизить употребление кофе.

Кофе способствует перепадам кровяного давления, поэтому его лучше пить как можно реже. Если вы преданный фанат напитка и знаете, что не сможете от него отказаться, разбавляйте его большим количеством молока, — объяснила нутрициолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что пожилые люди при отсутствии противопоказаний могут пить по четыре чашки чая в день. Этот напиток полезен для организма благодаря содержанию антиоксидантов и помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии.