Поправки к закону о национальной платёжной системе, вступающие в силу с августа 2020 года, запретят пополнение многих транспортных карт без паспорта.
Новые правила запрещают работу с электронным кошельком без подтверждения личности, передаёт «
При этом московская «Тройка» и петербуржский «Подорожник» используют другую систему, поэтому их условия работы не будут затронуты поправками.
Новые меры были предложены Росфинмониторингом. По мнению представителей ведомства, с их помощью власти смогут отслеживать финансирование терроризма и отмывание денег.
Ранее News.ru писал, что российские кредитные организации нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Банки всё чаще стали запрашивать у клиентов сведения о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они их заработали.