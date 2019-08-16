https://static.news.ru/photo/15be83f0-c02f-11e9-94c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Поправки к закону о национальной платёжной системе, вступающие в силу с августа 2020 года, запретят пополнение многих транспортных карт без паспорта.

Новые правила запрещают работу с электронным кошельком без подтверждения личности, передаёт « Ридус ». К такому кошельку привязаны большинство использующихся в России карт для оплаты проезда в общественном транспорте, включай подмосковную «Стрелку».

При этом московская «Тройка» и петербуржский «Подорожник» используют другую систему, поэтому их условия работы не будут затронуты поправками.

Новые меры были предложены Росфинмониторингом. По мнению представителей ведомства, с их помощью власти смогут отслеживать финансирование терроризма и отмывание денег.

Ранее News.ru писал, что российские кредитные организации нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Банки всё чаще стали запрашивать у клиентов сведения о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они их заработали.