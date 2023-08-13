«Новый всплеск тепла»: синоптик о погоде в Москве на следующей неделе Синоптик Шувалов: новый всплеск тепла ожидается в Москве с 16 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14 августа в Москве ожидается непогода, в первой половине дня пройдут дожди, однако уже со вторника 16 августа новый всплеск тепла придет в столицу, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура составит 26–28 градусов тепла.

В начале рабочей недели будет еще относительно прохладно. Температура составит 22–24 градуса тепла. 14 августа в первой половине дня ожидается дождь, связанный с циклоном, который накрыл столицу в выходные дни 12 и 13 августа. Однако уже со вторника новый всплеск тепла придет в Москву и Московскую область, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек тропическую жару в Москве на следующей неделе. Он отметил, что жаркую погоду принесет в столицу к четвергу, 17 августа, азорский антициклон. Он спровоцирует рост температуры воздуха на десять градусов выше климатической нормы — до плюс 30–33 градусов. Такие показатели окажутся близкими к рекорду 1954 года, когда столбики термометров в эти дни показали 33,5 градуса тепла.

По данным заместителя директора программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus Саманты Берджесс, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура составила 16,96 градуса по Цельсию, что на 0,72 градуса выше, чем средняя температура за период с 1991 по 2020 год.