«Новый рекорд»: синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве Синоптик Шувалов спрогнозировал новый погодный рекорд в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конец недели в столице окажется очень теплым, с вероятностью 95% будет установлен новый погодный рекорд, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, прогнозируется повышение температуры до +24 градусов.

Конец недели окажется очень теплым, в пятницу с вероятностью 95% будет установлен новый погодный рекорд — температура воздуха в столице поднимется до +24 градусов. Не исключено, что такие летние показатели сохранятся и в субботу. Последний рекорд был установлен 29 сентября 1900 года, когда температура достигла плюс 23,3 градуса. В воскресенье небо заполнится облаками, связано это с приближением атмосферного фронта. Воздушные массы сменятся дождем, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что 1 октября выпадет до 5 мм осадков, что сравнимо с количеством выпавших осадков за весь сентябрь. Температура при этом понизится до 15–18 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал завершение бабьего лета в Московском регионе 1 октября. Метеоролог подчеркнул, что в оставшиеся дни сентября температура воздуха может подняться до рекордных показателей, но после придет холодный фронт.