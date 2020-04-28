Новый настоятель Богоявленского собора в Елохове госпитализирован в Москве

https://static.news.ru/photo/d5814062-894f-11ea-9e2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочая группа при патриархе Кирилле сообщила о болезни настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) епископа Фомы (Мосолова).

Да, владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем. Просим молитв! — написал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Telegram-канале.

Епископ Фома был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора Москвы 22 апреля, после смерти от коронавируса его предыдущего настоятеля протоиерея Александра Агейкина.

Ранее в СМИ появилась информация, что епископ Фома госпитализирован в Одинцово и помещён на аппарат ИВЛ.

NEWS.ru писал, что протоиерей Николай Балашов, занимающий пост зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, заразился коронавирусом. По его словам, вирус также был диагностирован у его супруги. Протоиерей подчеркнул, что вместе с женой чувствует себя хорошо.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.