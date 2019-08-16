https://static.news.ru/photo/74b2f744-c01e-11e9-baaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Иволги» второй серии, спроектированные специально для нового наземного метро, выйдут на маршруты Московских центральных диаметров уже в конце 2019 года — с запуском первого этапа проекта МЦД. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

Новый поезд собран на Тверском вагоностроительном заводе и практически полностью состоит из отечественных комплектующих.

В «Иволгах» второй серии появились столики между сидениями, USB-зарядки в каждом кресле и прислонные сиденья. От предыдущей серии поезд также отличается маской кабины головного вагона. Новая семивагонная «Иволга» может одновременно перевозить более 2 тысяч человек.

В вагонах стало удобнее и светлее за счёт увеличенного количества поручней и площади остекления дверей. В поездах установили информационные экраны, аналогичные тем, что установлены в поездах метро. На них будут транслироваться важные новости, а также сведения об изменениях в работе транспорта, справочная информация, — говорится в сообщении.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В поезде «Иволга 2.0» будет новая маска — округлой формы, она выполнена в стиле московского транспорта.

При создании новой версии поезда „Иволга“ мы учли пожелания наших пассажиров. В конце 2019 года, в рамках первого этапа проекта МЦД, мы совместно с ОАО „РЖД“ запустим первые два Московских центральных диаметра. Перевозить пассажиров по ним будут 39 поездов „Иволга“ обеих серий — это примерно 50% перевозок, — цитирует пресс-служба первого заместителя руководителя Департамента транспорта Москвы Гамида Булатова.

Ранее News.ru писал, что первые два маршрута Московских центральных диаметров Нахабино — Подольск и Одинцово — Лобня запустят уже в ноябре этого года. Интервал движения по новым веткам составит пять-шесть минут.

В 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут четырёхпутными, затем электрички дальнего следования и поезда МЦД пустят по разным путям.

Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Поезда будут курсировать в соответствии с графиком столичного метрополитена.