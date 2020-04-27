Новшества ждут россиян после пандемии в сфере общепита

https://static.news.ru/photo/2f70c76c-881c-11ea-a0e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые правила будут разработаны для заведений общепита после завершения пандемии коронавируса. В частности, будет предусмотрена защита обслуживающего персонала, посетителей и расстояния.

О нововведения рассказала в эфире телеканала «Россия 1» Анна Попова. Она добавила, что всем соотечественникам придётся менять свои привычки. Режим самоизоляции, по мнению главного государственного санврача РФ, дал хорошие результаты.

Если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня мы имеем меньше 10%, — пояснила Попова ситуацию с развитием пандемии в стране.

Соблюдение ограничений — на сегодня единственный способ избежать заражения коронавирусом, добавила глава ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у России есть все шансы избежать пика заражений коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.