Врач: новогодние каникулы россияне рискуют провести в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/7f18d2b2-ff15-11ea-981a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодателям следует прислушаться к рекомендациям мэра Сергея Собянина и по возможности перевести своих сотрудников на удалёнку. В противном случае рост заболеваемости коронавирусом в городе станет настолько велик, что придётся ввести режим самоизоляции для нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Специалист пояснил, что во время дороги на работу москвичи передвигаются из одного округа в другой. Это способствует распространению COVID-19 из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в те, где заболеваемость пока что невысокая.

Давайте представим, что в юго-западном округе Москвы наблюдается высокая доля жителей с COVID-19. Они будут «тащить» вирус через весь город во время дороги на работу. А если бы жители ЮЗАО находились на удалёнке и даже гуляли бы и ходили в магазины в своём районе, эпидемиологическая ситуация в нём не ухудшилась. Они оказались бы изолированы от других округов города, — пояснил в разговоре с NEWS.ru Кондрахин.

Работодателям, которые не готовы переходить на дистанционный режим работы, следует оплатить сотрудникам вакцинацию от коронавируса, считает специалист. Если по какой-то причине невозможно сделать и это, нужно установить в офисе ультрафиолетовые лампы для дезинфекции помещения и обязать работников соблюдать перчаточно-масочный режим, а также социальную дистанцию. Кроме того, следует проследить за тем, чтобы сотрудники привились от гриппа, так как при этом заболевании иммунитет становится ослаблен и повышается вероятность «подцепить» COVID-19.

При этом нужно помнить, что прививаться от коронавируса нельзя людям младше 18 и старше 70 лет, пациентам с онкологическими заболеваниями, людям, которые находятся на супрессивной терапии, а также тем, у кого ранее были аллергические реакции на любую вакцинацию, — пояснил член Российского научного медицинского общества терапевтов.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал руководителям столичных предприятий перевести большую часть сотрудников в дистанционный режим работы. Кроме того, он призвал строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы избежать роста количества заболевших в будущем. Он отметил, что в организациях по-прежнему должны осуществлять дезинфекцию, обеспечить применение средств индивидуальной защиты и безопасное расстояние между сотрудниками.