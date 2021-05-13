В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

https://static.news.ru/photo/d375e5f8-b472-11eb-af4e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой введения нового пособия для пенсионеров. Деньги должны будут предоставляться пожилым россиянам на покупку индивидуальных средств защиты, сообщает RT.

Парламентарий направил главе Минтруда Антону Котякову письмо, в котором отметил, что пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала важность использования указанных средств во время сложной эпидемиологической обстановки.

Особенно важно использование средств защиты для пожилых людей. Они наиболее уязвимы перед инфекциями и тяжелее переносят последствия вызываемых ими заболеваний. Кроме того, у них может не хватать денег на покупку масок и других средств защиты и профилактики заболеваний.

В связи с этим депутат предложил выплачивать пенсионерам каждый год единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей накануне осени. Для того, чтобы пресечь нецелевое расходование этих средств, они должны выдаваться посредством именного сертификата, отметил автор инициативы.

Ранее сообщалось, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил выплачивать россиянам новое пособие – на летний отдых детей. Он подчеркнул, что отдых внутри страны должен быть доступен большинству граждан. Такая мера поддержки сегодня актуальна и особенно – для малоимущих.