Нина Останина: «Разве может Борис Джонсон воспитать патриота?» Один из авторов законопроекта о запрете усыновления российских детей гражданами иностранных государств назвала новые поправки «охранной грамотой»

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Нина Останина

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект, запрещающий усыновлять и передавать под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам тех стран, которые входят в перечень недружественных государств. О том, почему сиротам лучше остаться в России и как это поможет решению демографической проблемы — NEWS.ru рассказала один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

— Нина Александровна, почему этот законопроект появился на свет именно сегодня?

— Мы в свое время заключили договоры с четырьмя государствами по поводу усыновления наших, российских детей. Однако поскольку эти страны заявили недружественную позицию в отношении наших граждан, то, скажите, пожалуйста, должны мы защитить своих детей или нет, чтобы они не стали жертвами агрессии? Агрессии со стороны тех людей, не только государственных деятелей, но и рядовых граждан — а они тоже проявляют себя недружелюбно по отношению к гражданам нашей страны. Собственно, не будь этих событий, думаю, что мы и дальше шли бы по пути заключения двусторонних договоров в тех случаях, если граждане иностранных государств хотели усыновить детей из России.

— В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что передача детей в недружественные страны это «удар по будущему нации»...

— Но разве это не так? У нас сегодня по миллиону население уменьшается, а не увеличивается. Вместо того чтобы озаботиться тем, чтобы взять под государственную опеку и сделать всё, чтобы российские граждане как можно больше усыновляли наших детей, мы этих детей отправляем за рубеж. Мы что, не любим своих детей? Нам не нужны наши дети? Государство должно сделать всё, чтобы дети, которые родились в нашей стране, становились гражданами нашей страны. Чужих детей не бывает. Российские семьи сегодня проявляют гуманное отношение к детям из Донецка, Луганска. Мы не предлагаем возвращать тех детей [из-за границы], которые ранее были усыновлены иностранными гражданами, но в данной ситуации, когда против взрослого населения нашей страны введены беспрецедентные санкции, думаю, что мы должны уберечь и наших детей.

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— В таком случае в логику демографии укладывается введение запрета на усыновление российских детей гражданами всех государств, а не только недружественных РФ?

— Уже сейчас наших детей могут усыновлять граждане только тех стран, с которыми у нас есть соответствующие двусторонние договоры, их всего четыре. Это связано с тем, чтобы наши посольства могли контролировать жизнь усыновленных. Поэтому у нас нет сегодня бесконтрольного усыновления иностранными гражданами. Первой страной, с которой был заключен договор, стала Италия.

Сейчас, в условиях такого недружественного отношения к России, мы не можем отслеживать судьбу [усыновленных] детей. Потому что даже наши посольства были вынуждены покинуть границы этих стран. Согласитесь, сейчас многие наши граждане даже на отдых не выезжают, многие бизнес там [за рубежом] закрыли. Дети сами не могут себя защитить, поэтому о них должно позаботиться государство, вот мы сейчас как раз это и делаем.

— А как меняется отношение россиян к усыновлению детей-сирот?

— Оно меняется только в положительную сторону. Посмотрите, сколько сейчас детей из Донецка, Луганска были усыновлены россиянами! Знаю несколько семей, когда родители сами направлялись туда, чтобы вывезти оттуда детей. Просто сами прямо из подвалов доставали детей, я видела этих детей и видела, как к ним относятся. Понимаете, чем больше мы об этом говорим, чем больше рассказываем, сколько детей стали счастливыми благодаря тому, что они получили любовь в российских семьях, тем, мне кажется, больше желания следовать таким примерам. Далеко не все ведь могут направить миллионы или гуманитарный груз, конвои какие-то. Но многие могут предоставить тепло своего сердца таким детям. Это здорово!

— Нина Александровна, не боитесь ли вы, что новый закон может сломать чью-то судьбу из тех, кто не будет усыновлен в России?

— А теперь скажите мне — разве может тот же Борис Джонсон воспитать патриота? Потому что дети, которые получили иностранное гражданство, они всегда имеют право вернуться в свою страну. Но вот скажите: если ребенок с первого года жизни воспитывается там, и воспитывается в ненависти к нашей стране, мы кого получим тогда? Поэтому мне и хочется, чтобы дети, которые по разным причинам оказались за пределами нашей великой родины, с этой родиной в душе не расставались. Чтобы они понимали, что они нужны своей стране. Мы должны дать защиту нашим детям, дать охранную грамоту. Таковой охранной грамотой и должны стать поправки в закон.