Нилов: случаев заражения коронавирусом среди депутатов от ЛДПР нет

https://static.news.ru/photo/4a234694-870d-11ea-b673-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Нилов Фото: duma.gov.ru

Все депутаты фракции ЛДПР в Госдуме здоровы и соблюдают предписанные специалистами меры безопасности. Об этом 25 апреля заявил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Все здоровы. Все жёстко соблюдают меры безопасности, предписанные ВОЗ, главным санитарным врачом РФ и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. У нас строгая дисциплина, — сообщил ТАСС парламентарий.

По его словам, депутаты проводят все встречи в режиме онлайн, носят маски, перчатки, используют антисептики.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый заместитель главы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусной инфекцией и госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Ранее депутату Государственной думы РФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. В настоящее время парламентарий находится в больнице. Все, кто мог с ним контактировать, отправлены на карантин.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.