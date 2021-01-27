Николай Дроздов появился в TikTok

https://static.news.ru/photo/80deced8-60c4-11eb-b254-fa163e074e61_660.jpg Николай Дроздов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Доктор биологических наук и известный телеведущий Николай Дроздов создал аккаунт в TikTok. Пока там одно короткое приветственное видео, но на момент публикации этой новости подписаны на новоявленного блогера около 26 тысяч пользователей.

По словам самого учёного, он не собирается рассказывать о происхождении Вселенной и о жизни животных. Тем не менее контент будет добрым.

Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодёжи — это же хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них. Я отвечаю: «Не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?» — рассказал Дроздов изданию «Подъём».

Как рассказал 83-летний телеведущий, прийти на модную интернет-площадку ему посоветовал приятель. Первое видео получило уже почти 56 тысяч лайков. Прокомментировали его около 4,9 тысячи раз, ещё более 900 юзеров поделились роликом с друзьями.

Ранее, как писал NEWS.ru, актёр Андрей Гайдулян начал активно заниматься проектами в TikTok. По его словам, пока что это абсолютно нерегулируемая платформа, свободная от цензуры.

Вместе с тем, как сообщил руководитель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв, в парламент уже пригласили генерального директора представительства социальной сети в России Сергея Соколова. По словам депутата, у его коллег «накопились вопросы» к интернет-площадке.

Недовольство властей, в частности, вызвал тот факт, что на фоне протестных акций, прошедших в стране 23 января, TikTok молниеносно политизировался, а развлекательный контент потеснили ролики социального характера. Лига безопасного интернета даже потребовала временно запретить работу приложения TikTok в России.