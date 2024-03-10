«Ничтожества оба!»: Ливанов высказался об уехавших Хаматовой и Смольянинове Актер Василий Ливанов осудил уехавших из России Хаматову и Смольянинова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василий Ливанов

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по экранному образу Шерлока Холмса, в беседе с aif.ru высказался об уехавших из России актерах Чулпан Хаматовой и Артуре Смольянинове (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ливанов назвал обоих артистов ничтожествами за их антироссийские высказывания.

Так, Смольянинова, который раньше играл в патриотических фильмах «9 рота» и «Мария. Спасти Москву», он счел подлецом и предателем Родины. Ливанов также возмутился, что того продолжают показывать по телевидению. Хаматову в свою очередь он раскритиковал из-за чувства стыда за РФ.

Ничтожная личность эта Хаматова! Как и Смольянинов. Ничтожества оба! Она рассказывала, что ей стыдно, что она из России. Так вот, ее поведение — бред сумасшедшего. Это все бред, понимаете? Просто настоящий бред, за гранью понимания, нечто абсолютно ненормальное и противоестественное. Потому что родина твоя — это твоя мать, твои близкие и родные, твои предки, — считает народный артист.

Сам Ливанов подчеркнул, что целиком поддерживает политику России. Страна, по его мнению, в одиночку борется с фашизмом.

Ранее Ливанов называл Чулпан Хаматову «ничтожной личностью». По его словам, поведение артистки, которая критиковала руководство страны после начала спецоперации, является «бредом сумасшедшего». Ливанов считает, что человек не может жить без своей родины. Жизнь вдали от России актер сравнил с сорванным цветком, который простоит в воде не более двух дней.

В январе 2024 года глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Минкультуры с призывом лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки России. Он направил соответствующее обращение в Министерство культуры.