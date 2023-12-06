«Ничего нового»: иммунолог перечислил особенности микоплазменной инфекции Иммунолог Продеус: микоплазменная инфекция типична для России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Микоплазменная инфекция, об опасности которой заговорили СМИ, является типичной историей для России, заявил в беседе с «Радио 1» врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. По его словам, отдельные случаи, выявленные в стране, не говорят о всплеске заболевания.

Врач отметил, что микоплазменная инфекция и микоплазменная пневмония являются поражением легких, в то время как ОРВИ затрагивает в основном верхние дыхательные пути и проявляется в виде боли в горле и насморка.

Когда мы говорим о микоплазменной пневмонии, то основным местом поражения являются легкие, и вся клиника строится на том, что легкие плохо дышат. Ничего нового здесь вообще не появилось, такие случаи встречаются постоянно, — пояснил эксперт.

Иммунолог также рассказал, что для микоплазменной пневмонии характерен сухой и длительный кашель. Этому заболеванию особенно подвержены дети и подростки. Выявить его позволяют анализы или клинические обследования после госпитализации.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране достаточно препаратов для лечения микоплазменной инфекции, а заболевание это абсолютно управляемое. Об этом чиновник рассказал журналистам в кулуарах конференции «Медицина и качество».