Мосгорсуд 30 сентября рассмотрел апелляционную жалобу защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Павлу Устинову. И та, и другая сторона называли наказание слишком суровым. Обвинение просило изменить реальное лишение свободы на условное, а адвокаты настаивали на полной невиновности подсудимого и требовали его оправдать. Как прошло судебное заседание и что решил суд — в материале News.ru.

Рассмотрение апелляций началось ещё в четверг, 26 сентября. Суд отложил заседание на 30 сентября для того, чтобы подготовить технику, которая могла бы пригодиться для просмотра видеозаписей. О последнем ходатайствовала защита — адвокаты Дмитрий Чешков и Анатолий Кучерена просили суд приобщить к материалам дела ту самую запись, которую отказался смотреть Тверской суд. На ней видно, что происходило до задержания, и что именно делал Павел.

На суде присутствовал также потерпевший омоновец Александр Лягин. Он также просил приобщить видео с моментом задержания, «скачанное с сайта Youtube».

Все ходатайства суд в итоге удовлетворил: наконец было просмотрено видео, о котором постоянно говорил адвокат Чешков.

На втором заседании прокурор Зверева начала повторный допрос потерпевшего. На вопрос, почему было решено задержать именно Устинова, Лягин ответил, что его группа заприметила его в толпе.

— Он был одет подозрительно, выкрикивал лозунги. Сидел в телефоне, через который мог координировать толпу, — сказал омоновец.

— Вы слышали лозунги, которые скандировал Устинов? — уточнила гособвинитель.

— Моя группа точно слышала, — резюмировал потерпевший.

Сам Устинов отказался признать вину, заявив, что преступления он не совершал и не в чём не виноват.

Кроме того, Лягин сказал в суде, что не стал бы наказывать Устинова реальным лишением свободы. Омоновец также заявил, что в интернете «идёт давление и на меня, и на Павла».

Меня травят в социальных сетях, — утверждал он.

Далее стороны приступили к прениям. Прокурор Зверева в ходе выступления заявила, что считает вину Устинова доказанной. По её мнению, это подтверждают просмотренные в суде видеозаписи. Кроме того, она упомянула постановление Люблинского суда от 29 августа о привлечении молодого человека к административной ответственности за нарушение правил участия в митинге. Это, считает гособвинитель, ещё раз доказывает вину Павла. При этом она утверждает, что приговор Тверского суда был слишком суровым, поэтому необходимо его изменить — назначить три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Сторона защиты не согласилась с позицией обвинения. По мнению адвокатов Чешкова и Кучерены, Устинову не должно назначаться какое-либо наказание, так как он невиновен. Они просят отменить приговор Тверского суда и оправдать своего подзащитного.

Суд первой инстанции игнорировал наши доводы, гнул свою линию. <...> Изначально следователя не устраивала непризнательная позиция Устинова. Это усложняло им процесс доказывания. Павлу неоднократно предлагали признать вину, приводя в пример дело Данилы Беглеца, — высказался адвокат Дмитрий Чешков.

После этого суд удалился в совещательную комнату. Спустя примерно 30 минут коллегия судей огласила приговор.

Суд постановил приговор Тверского суда изменить. Изменить категорию преступления с тяжкой на среднюю тяжесть. Смягчить наказание до одного года лишения свободы. Считать наказание условным с испытательным сроком два года, — сказала судья.

После суда адвокаты и сам Устинов заявили журналистам, что не согласны с решением суда и будут обжаловать его в кассационном порядке.

Надо почитать мотивировочную часть, она пока не готова. Тогда станет понятно, по какой причине суд изменил категорию тяжести преступления, — прокомментировал приговор адвокат Чешков.

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трём с половиной годам колонии общего режима. Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки актёров, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

20 сентября Мосгорсуд отпустил Павла Устинова из СИЗО под подписку о невыезде.