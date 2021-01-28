NEWS.ru узнал, сколько силовики тратят на страхование своих сотрудников

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В рамках обязательного государственного страхования жизни и здоровья своих сотрудников МВД, Росгвардия, ФСИН, Министерство обороны и МЧС ежегодно тратят миллиарды рублей на заключение контрактов со страховщиками. Как удалось выяснить NEWS.ru, некоторые ведомства расходуют существенно больше денег на эти процедуры, чем в реальности получают застрахованные лица.

Изучив конкурсную документацию на сайте госзакупок, NEWS.ru выяснил, что в 2019 году ФСИН заключила контракт с одной из страховых компаний на услуги по ОГС на сумму более 1,4 млрд рублей. При этом в том же году сотрудники ведомства получили по страховкам 481 млн рублей. В 2018 году эти расходы составили, соответственно, 1,7 млрд и 489 млн рублей, в 2017-м — 1,8 млрд и 701 млн, в 2016-м — 1,8 млрд и 654 млн.

МВД, как следует из материалов госзакупок, в 2017 году потратил на контракт по ОГС 6,8 млрд рублей, в то время как сумма выплат сотрудникам ведомства в этот год составила 6,1 млрд рублей.

Кроме того, некоторые ведомства — ФСИН, Минобороны и МЧС — в ряде случаев заключали договоры с претендентами, которые снижали свои расценки меньше, чем их проигравшие конкуренты.

В целом, информация о госзакупках в данной сфере является непрозрачной, публикуется рядом ведомств не в полном объёме <...> В тех случаях, когда данные открыты, становится очевидно, что государству было бы значительно выгоднее оплачивать компенсации погибшим силовикам из бюджета, чем тратить гораздо большую сумму на коллективную страховку, — говорится в расследовании.

Как писал NEWS.ru, из-за спора конкурирующих компаний в Северной столице более чем на год затянулось проектирование Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро. За почти миллиардный подряд бьются две компании: петербургское АО «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ) и московское АО «Метрогипротранс» (МГТ), которое является не только конкурентом, но и акционером первого. В 2019 году ЛМГТ выиграл тендер на проектирование линии подземки, но столичная компания затем оспорила это решение и в итоге сама оказалась подрядчиком. Из-за судебных споров работы были заморожены, но в декабре 2020 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал местному предприятию, требовавшему отменить результаты конкурса.